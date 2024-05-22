Яшин сообщил о своем водворении в ШИЗО за три дня до свидания с родителями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Оппозиционер Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отбывающий наказание в Смоленской области, сообщил, что его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток за три дня до свидания с родителями. По его словам, администрация исправительной колонии мотивировала это решение тем, что он покинул спальное место в бараке на 3 минуты позже команды «подъем». Рассказ политика опубликован в его Telegram-канале.

Как отметил Яшин, его отправили в ШИЗО перед трехдневным свиданием с родителями, которое должно было начаться в понедельник. Политик объяснил, что отбывание в штрафном изоляторе исключает любую возможность общения с семьей. По его мнению, администрация колонии пошла на этот шаг для того, чтобы сорвать его встречу с родными. Кроме того, уверен оппозиционер, это было сделано специально за три дня до свидания, в пятницу, чтобы к нему не смог приехать адвокат и предупредить родных.

Яшин рассказал, что его родителями, которым пришлось ехать 300 км с сумками, отказали в свидании у ворот колонии. Он назвал случившееся издевательством над ними. Оппозиционер также пожаловался, что у него изъяли все книги, кроме Библии, и уже две недели не передают письма.

Политика отправляли в ШИЗО и в апреле. Его адвокат сообщал, что причиной стало нарушение правил режима содержания: он снял куртку, садясь за стол перед завтраком.