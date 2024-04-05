Стало известно, за что Илью Яшина снова отправили в ШИЗО Илью Яшина отправили в ШИЗО из-за снятой куртки перед завтраком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Политик Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отбывающий наказание за распространение фейков о ВС России, вновь отправлен в ШИЗО, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, причиной стало нарушение правил режима содержания — он снял куртку, садясь за стол перед завтраком.

Как уточняет канал со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова, политик провел короткое свидание с матерью, после его сразу отвели на дисциплинарную комиссию, где назначили 10 суток в штрафном изоляторе. Также канал сообщил, что за несколько часов до этих событий в колонию с инспекцией прибыл начальник управления ФСИН по Смоленской области.

Ранее, 5 декабря, Яшина отправили в ШИЗО после отказа строить барак. Отмечается, что политик сообщил сотрудникам колонии, что к труду относится положительно и готов работать, но не станет строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растет число политзаключенных.

После стало известно, что Илью Яшина по завершению срока в ШИЗО перевели в барак строгих условий содержания, он находится в камере отдельно от других заключенных. Кроме того, политика ограничили в звонках близким, свиданиях, а также получении передач.