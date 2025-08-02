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02 августа 2025 в 19:28

Яичница с кабачком и фетой — летний взрыв вкуса и суперполезный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница с кабачком, помидорами и фетой — простой и лёгкий рецепт в средиземноморском стиле. Кабачки и помидоры сначала обжариваются до золотистости, затем дополняются яйцами и нежной фетой. Свежая зелень добавляет яркости и аромата, делая блюдо идеальным для быстрого и полезного завтрака.

Ингредиенты

  • Кабачок — 180 г
  • Помидоры — 250 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Фета — 50 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Сушёный орегано — 7 г
  • Свежая зелень — 20 г

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты. Кабачок нарежьте половинками кружочков.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кабачки 3–4 минуты до мягкости и лёгкой золотистости.
  3. Нарежьте помидоры половинками кружочков и добавьте к кабачкам.
  4. Посолите, поперчите и посыпьте орегано.
  5. Вылейте яйца поверх овощей.
  6. Накройте сковороду крышкой и готовьте до желаемой степени готовности яиц.
  7. Нарежьте фету кубиками, измельчите зелень.
  8. Готовое блюдо посыпьте фетой и свежей зеленью перед подачей.

Легкий рецепт, который подарит заряд энергии и насыщенный вкус на весь день. Отличный выбор для быстрого завтрака или лёгкого обеда.

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Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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