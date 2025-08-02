Яичница с кабачком и фетой — летний взрыв вкуса и суперполезный завтрак

Яичница с кабачком и фетой — летний взрыв вкуса и суперполезный завтрак

Яичница с кабачком, помидорами и фетой — простой и лёгкий рецепт в средиземноморском стиле. Кабачки и помидоры сначала обжариваются до золотистости, затем дополняются яйцами и нежной фетой. Свежая зелень добавляет яркости и аромата, делая блюдо идеальным для быстрого и полезного завтрака.

Ингредиенты

Кабачок — 180 г

Помидоры — 250 г

Яйца — 4 шт.

Фета — 50 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Сушёный орегано — 7 г

Свежая зелень — 20 г

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Кабачок нарежьте половинками кружочков. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кабачки 3–4 минуты до мягкости и лёгкой золотистости. Нарежьте помидоры половинками кружочков и добавьте к кабачкам. Посолите, поперчите и посыпьте орегано. Вылейте яйца поверх овощей. Накройте сковороду крышкой и готовьте до желаемой степени готовности яиц. Нарежьте фету кубиками, измельчите зелень. Готовое блюдо посыпьте фетой и свежей зеленью перед подачей.

Легкий рецепт, который подарит заряд энергии и насыщенный вкус на весь день. Отличный выбор для быстрого завтрака или лёгкого обеда.

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Приятного аппетита!