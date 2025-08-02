Яичница с кабачком и фетой — летний взрыв вкуса и суперполезный завтрак

Яичница с кабачком, помидорами и фетой — простой и лёгкий рецепт в средиземноморском стиле. Кабачки и помидоры сначала обжариваются до золотистости, затем дополняются яйцами и нежной фетой. Свежая зелень добавляет яркости и аромата, делая блюдо идеальным для быстрого и полезного завтрака.
Ингредиенты
- Кабачок — 180 г
- Помидоры — 250 г
- Яйца — 4 шт.
- Фета — 50 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Сушёный орегано — 7 г
- Свежая зелень — 20 г
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты. Кабачок нарежьте половинками кружочков.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кабачки 3–4 минуты до мягкости и лёгкой золотистости.
- Нарежьте помидоры половинками кружочков и добавьте к кабачкам.
- Посолите, поперчите и посыпьте орегано.
- Вылейте яйца поверх овощей.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте до желаемой степени готовности яиц.
- Нарежьте фету кубиками, измельчите зелень.
- Готовое блюдо посыпьте фетой и свежей зеленью перед подачей.
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Приятного аппетита!