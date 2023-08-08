Взятки, коррупция, откат? За что задержали чиновников Ульяновской области Глава Ульяновской области Алексей Русских заявил, что к Андрею Большакову было много вопросов и претензий

Фото: t.me/Bolshakov_73

Андрей Большаков

Во вторник, 8 августа, в ходе операции Следственного комитета России (СК РФ) были задержаны мэр Димитровграда, Андрей Большаков и советник главы Ульяновской области Алексея Русских Игорь Эдель. Правоохранителям пришлось открыть стрельбу в воздух, так как градоначальник закрылся в автомобиле. NEWS.ru узнал подробности произошедшего в Ульяновской области.

Как задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова

Силовики задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова «при порочащих обстоятельствах», заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По словам главы региона, «к Большакову было много вопросов и претензий» с их стороны.

По утверждению Telegram-канала Baza, Большакова поймали на получении отката — в его машине нашли 1 млн рублей. Согласно его данным, чиновник отказался выйти из автомобиля, и тогда оперативники сделали предупредительный выстрел в воздух, выбили стекла и вытащили Большакова силой.

Во время задержания мэра Димитровграда Андрея Большакова у здания администрации города прозвучал выстрел, рассказал в беседе с NEWS.ru очевидец по имени Максим. По его словам, он пошел на звук и увидел людей в масках. Те общались с градоначальником и оформляли какие-то бумаги. В автомобиле чиновника было разбито стекло.

«Примерно около двух часов назад услышал звук, похожий на выстрел, у городской администрации. Когда подошел, увидел, что стоят люди в масках и в гражданском. Стояла машина посреди дороги, внутри нее на переднем сиденье мужчина оформлял бумаги. Большаков стоял рядом, что-то объяснял. У машины еще было разбито стекло», — рассказал Максим.

СКР возбудил уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Большакову грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре после задержания димитровградского градоначальника начались обыски в кабинетах администрации города.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем известен мэр Димитровграда Большаков

Андрей Большаков был избран главой администрации города в конце января прошлого года. Как сообщало издание областного правительства «Народная газета», Большаков — коренной димитровградец. По данным газеты, уже в 19 лет, будучи студентом юрфака Ульяновского госуниверситета, он устроился консультантом в правовой отдел мэрии.

«Через четыре года вырос до главы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Мелекесской райадминистрации, затем побывал в креслах зампредседателя комитета по ЖКХ и управлению имуществом Димитровграда. Большаков имеет второе высшее образование по специальности „государственное и муниципальное управление“ в РАНХиГС. В должности вице-мэра курировал вопросы ЖКХ и строительства», — сообщала «Народная газета».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в январе 2022 года заявлял, говоря о назначении Большакова, что «жители Димитровграда заслуживают того, чтобы в город наконец-то пришла нормальная управленческая структура, чтобы место мэра занял грамотный, талантливый руководитель, а управленческая команда Димитровграда стала частью общей команды».

Фото: t.me/Bolshakov_73 Андрей Большаков

Как власти отреагировали на задержание Большакова

8 августа 2023 года глава Ульяновской области Алексей Русских высказался о деятельности задержанного мэра осуждающе.

«Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — заявил губернатор, анонсировав при этом новый конкурс на должность мэра Димитровграда.

Сенатор Айрат Гибатдинов, представляющий в Совете Федерации Ульяновскую область, заявил NEWS.ru, что уход Большакова с должности было «делом времени».

«Проблем в городе было много — население жаловалось на пренебрежительное отношение, неразвитую транспортную и социальную инфраструктуру, проблемы в сфере ЖКХ. В апреле этого года был установлен факт причастия замглавы Димитровграда к организации незаконных «схем», — указал Гибатдинов.

По мнению сенатора, «это наследие, которое было оставлено предыдущим главой региона» (до Русских Ульяновскую область 15 лет возглавлял Сергей Морозов. — NEWS.ru).

«Он допустил, что под его началом работали люди исключительно руководствующийся жаждой наживы и незаинтересованные в благополучии Ульяновской области», — высказал мнение Гибатдинов.

Что говорят в Ульяновской области о задержании мэра Димитровграда

Автор ульяновского Telegram-канала «Симбирский шугожор» Виталий Ахмеров считает случившееся «типичным примером внутриэлитных репрессий».

«Есть кнут, есть пряник. Мэру Димитровграда Андрею Большакову в этот раз достался кнут. И никаких других сигналов я бы тут не искал», — заявил NEWS.ru Ахмеров.

По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, мэр Димитровграда Большаков мог «не вписаться в команду губернатора».

«Как показывает биография, 34-летний Андрей Большаков — опытный администратор, авторитетный, хозяйственный, неконфликтный, без скандального бэкграунда. Но и на старуху бывает проруха. Случилось у человека головокружение от успехов. Захотелось чуть разбогатеть», — пояснил в разговоре с NEWS.ru Калачев. По его мнению, «кому-то понадобилось громкое дело».

Фото: t.me/Bolshakov_73 Андрей Большаков

Что известно о других задержанных в Ульяновской области

Одновременно с Большаковым в Ульяновске был задержан Игорь Эдель, советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских. По информации «Коммерсанта», который ссылается на источник, близкий к правоохранительным органам, Эделя взяли с поличным при получении взятки в особо крупном размере от московской строительной организации. Издание также сообщило, что одновременно с Игорем Эделем был задержан его помощник Дмитрий Смирнов.

Член КПРФ Игорь Эдель был назначен на пост заместителя губернатора Ульяновской области в июле 2021 года, а в январе 2022-го — на пост первого заместителя губернатора. В обязанности Эделя входила координация работы администрации губернатора и областного правительства. Он курировал ход реализации нацпроектов, масштабные строительные проекты. В мае 2023-го Эдель покинул пост первого заместителя губернатора в связи с ликвидацией должности «в рамках оптимизации штата». Он перешел на должность советника губернатора и продолжал заниматься прежним кругом задач.

Эдель считается ставленником ульяновского губернатора Алексея Русских, рассказал источник NEWS.ru в местной политической элите. В частности, на одной из пресс-конференций глава региона охарактеризовал его так: «Уникальный человек, огромный опыт работы в реальном секторе экономики, тактичный, пунктуальный, компетентный».

Политолог Константин Калачев в разговоре с NEWS.ru не исключил: задержания могут связаны с «накатом на Русских». По его словам, если губернатор был в курсе, что по мэру ведется работа, то это можно считать самоочищением. Если же он узнал о задержании мэра из новостей, то это бьет и по губернатору, который теперь вынужден «публично отстраиваться от Большакова».

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