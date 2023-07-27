Коррупция в Росгвардии: сколько миллиардов украли, кто виноват Хинштейн рассказал об очередной многомиллионной схеме хищений в ведомстве Виктора Золотова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-советник директора Росгвардии Виктора Золотова депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) совместно со службой собственной безопасности Росгвардии раскрыли коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «АРАКС». По его словам, из бюджета было похищено 227 млн рублей. NEWS.ru узнал подробности дела и вспомнил другие подобные эпизоды, фигурантами которых были подчиненные Золотова.

Что известно о коррупции в Росгвардии

«Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования „АРАКС“ должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО „Комплексные системы“). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей», — заявил Хинштейн.

Накануне, 26 июля, в Следственном комитете Российской Федерации (СК РФ) рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей. В настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведено порядка 20 обысков», — отметили в СК.

По данным Хинштейна, были задержаны начальник управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии, экс-замначальника департамента реализации госпрограмм (ДГП) Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Хинштейн

Что за комплексы «АРАКС» покупала Росгвардия

На сайте ООО «Комплексные системы» указано, что компания производит передвижные лаборатории различного назначения. В одном из разделов подробно рассказывается о передвижном комплексе для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «АРАКС».

«Передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов „АРАКС“ (ПКО „АРАКС“) предназначен для выездов сотрудников инженерно-технических подразделений Росгвардии на места происшествий с целью разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов. Комплекс „АРАКС“ сертифицирован и принят на снабжение Росгвардии РФ», — говорится на сайте «Комплексных систем».

Компания была создана 6 июля 2015 года, она зарегистрирована в Зеленограде. Уставный капитал предприятия — 10 тысяч рублей, численность персонала — 12 человек. Директором и единственным учредителем ООО является Олег Чекрышев.

Судя по финансовой отчетности, обнародованной в базе данных юрлиц «Картотека», выручка компании в 2021 году составила 52,4 млн и 968 тыс. рублей. Данные за 2022 год в карточке компании не представлены.

Фото: EMERCOM of Sakha (Yakutia)/Global Look Press

В реестре тендеров за ООО «Комплексные системы» как за исполнителем числится 12 госконтрактов. Все они были заключены в 2017 и 2018 годах. Из них три тендера касались поставок упомянутых комплексов «АРАКС»: один на сумму 98,6 млн рублей, другой — на 98,08 млн, третий — на 74,4 млн.

Кого еще в Росгвардии обвинили в коррупции

За последние годы это не единственное уголовное дело, возбужденное в связи с коррупцией в Росгвардии. В 2021 году Главная военная прокуратура заподозрила четырех генералов и трех полковников ведомства в хищениях и злоупотреблениях полномочиями после внедрения в структуру внутренних войск информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства.

По данным источника «Коммерсанта», система существовала только на бумаге, а выделенные на ее создание 192 млн рублей из бюджета были полностью освоены. В 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй «Недвижимости».

По данным Хинштейна, бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко также был причастен к нескольким коррупционным схемам. Его обвиняли в мошенничестве при закупках «вещевого имущества» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Речь идет о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии. В 2017 году они передали все контракты на поставку „вещевки“ мелкой фирме „СпецШвейСнаб“, неспособной выполнить и 1% объема. Цены при этом безбожно завышались и не соответствовали качеству. За 2,5 года было заключено 134 контракта более чем на 3,6 млрд. По оценке следствия, не менее 10% из них украли. В материалах дела фигурирует сумма ущерба в 388 млн», — писал Хинштейн.

По его словам, эти факты вскрылись еще в 2019 году после проверок управления собственной безопасности Росгвардии. Милейко был уволен, а собранный материал направили в военную прокуратуру и ФСБ.

В 2021 году бывший замдиректора Росгвардии получил шесть лет колонии и был лишен генеральского звания и наград после обвинений в мошенничестве при приобретении недвижимости. Речь идет об открытии супругой Милейко салона красоты в построенном для военных доме в подмосковной Балашихе в 2012 году. Помещение под него она приобрела по подложным документам и по существенно заниженной цене — 980 тысяч рублей. Рыночная его стоимость составляла 18,6 млн рублей. До продажи это помещение было оформлено на пожилую родственницу замдиректора Росгвардии.

Как добавил Хинштейн, еще одно уголовное дело в отношении Милейко было возбуждено в ноябре 2022-го за взятку в 10 млн от директора «СпецШвейСнаб».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В сентябре 2022 года стало известно, что военные следователи СКР вместе с сотрудниками ФСБ вычислили и привлекли к ответственности «группировку расхитителей питания», действовавшую в элитной дивизии имени Дзержинского Росгвардии в подмосковной Балашихе. По версии следствия, за июнь — август 2021 года трое поваров-инструкторов, завскладом и начальник столовой похитили, вывезли из части на служебном автомобиле с надписью «Полиция» и продали на ближайшем рынке «Владимирский тракт» более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла. Всего они похитили 1727 килограммов продуктов на сумму 568,6 тысячи рублей. Реутовский гарнизонный военный суд признал поваров виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к лишению свободы на срок от двух до четырех лет колонии.

Какие проверки проводились в Росгвардии

Недавно Александр Хинштейн заявил, что в 2021 году служба собственной безопасности ведомства выявила факт поставок некачественного водолазного оборудования по завышенной стоимости.

«Закупленные дыхательные аппараты „АВМ-450“ оказались непригодны к использованию и проржавели, даже не коснувшись воды. А еще оказалось, что их производитель (подмосковное АО „ПТС“) специализируется на выпуске огнетушителей и никогда прежде водолазной техникой не занимался. Что не помешало ему завысить цену. При общем объеме госконтрактов на 485,5 млн [рублей] превышение составило 108,6 млн (в сравнении со средними стоимостными показателями комиссии ВПК)», — сообщил Хинштейн.

Было заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. По словам Хинштейна, «несмотря на всю очевидность картины, следствие, однако, долго буксовало». В июне 2023 года руководителям АО «ПТС», гендиректору компании Сергею Хану и коммерческому директору Тиграну Оганяну, было предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и нанесении Росгвардии ущерба на 108,6 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как отметил парламентарий, параллельно за последние несколько месяцев по материалам службы собственной безопасности Росгвардии «был изобличен ряд высокопоставленных сотрудников».

В их числе — замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий и начальник в/ч 6898 Мамука Кочиев, о деле которых стало известно в марте 2023 года. Их подозревают в получении взяток и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Фигуранты этого дела сознались в содеянном и сотрудничают со следствием.

«Драгомирецкий подозревается в систематическом получении „откатов“ от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. В преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев», — писал Хинштейн.

Также в марте стало известно о деле начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова. Он был задержан по делу о поставках некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн рублей. На Волкова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В июне Хинштейн сообщил об аресте замначальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам депутата, также были арестованы экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. Все трое проведут ближайшие два месяца в СИЗО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы. За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить „откат“: заказчики перечислили 6 млн рублей коммерческой структуре, где работают его родственники», — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что ранее у отставного полковника Петрухина по иску прокуратуры были конфискованы две квартиры, законность приобретения которых ему не удалось доказать.

Как эксперты оценивают уровень коррупции в Росгвардии

По мнению главы Национального антикоррупционного комитета (НАК), члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, сегодня «Росгвардия находится в самом низу списка коррупционных схем», хотя «они все равно есть и будут оставаться».

«Если начальник сам не выстраивает коррупционные схемы, то у него и риски минимальные. <...> В последние годы коррупцию в ведомстве удалось значительно снизить. [Но] это глобальная, общая проблема. Когда люди приходят на государственную службу за деньгами, эту проблему может решить только начальник, от него все идет», — рассказал Кабанов.

Как заявил NEWS.ru Александр Хинштейн, с коррупцией в Росгвардии борются «более чем эффективно». По его словам, директор службы Виктор Золотов «держит эти ситуации на личном контроле, добиваясь привлечения [виновных в хищениях и иных злоупотреблениях] к ответственности».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Хинштейн

Депутат затруднился ответить на вопрос, как изменился уровень коррупции в ведомстве за последние годы. Хинштейн полагает, что ее динамику подсчитать невозможно.

«Любая статистика связана с выявлением — чем больше выявляешь [коррупцию], тем ее и больше. Поэтому если ты хочешь показать, что у тебя нет коррупции, то никого не надо ловить», — констатировал парламентарий. Хинштейн добавил, что «Росгвардия не в пример другим ведомствам не скрывает у себя внутри эти факты, а, наоборот, сама инициативно с этим борется».

По словам депутата, об этом свидетельствуют уголовные дела о хищениях и взятках, которые «довольно часто» возбуждаются в отношении руководителей Росгвардии «уровня центрального аппарата».

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