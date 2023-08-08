«Услышал выстрел»: очевидец рассказал о задержании мэра Димитровграда Житель Димитровграда рассказал о выстреле у администрации во время задержания мэра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время задержания мэра Димитровграда Андрея Большакова у здания администрации города прозвучал выстрел, рассказал в беседе с NEWS.ru очевидец по имени Максим. По его словам, он пошел на звук и увидел людей в масках. Те общались с градоначальником и оформляли какие-то бумаги. В автомобиле чиновника было разбито стекло, отметил очевидец.

Примерно около двух часов назад услышал звук, похожий на выстрел у городской администрации, когда подошел, увидел, что стоят люди в масках и в гражданском. Стояла машина посреди дороги, внутри нее на переднем сидении мужчина оформлял бумаги. Большаков стоял рядом, что-то объяснял. У машины еще было разбито стекло, — рассказал Максим.

О задержании мэра Димитровграда со стрельбой стало известно утром 8 августа. По данным «112», сотрудники СК встретили Большакова у здания мэрии. Тот заперся в машине и стал стрелять в силовиков. Как сообщает SHOT, следователям пришлось выбить стекло машины мэра и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. В машине Большакова нашли один миллион рублей, деньги были изъяты. По данным канала, в отношении него возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Чиновнику грозит до 15 лет колонии, сейчас в его офисе проходят обыски. Помимо Большакова, были задержаны его предполагаемые посредники — советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.