Что арестовали у Блиновской и Лерчек: квартиры, машины, деньги

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

В рамках уголовного дела блогера Елены Блиновской суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов и около 100 млн рублей в различной валюте. До этого сообщалось, что у Блиновской, ее супруга и связанных с ними людей арестовали 136 счетов.

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем налогов на сумму более 918 млн рублей арестовал 21 объект недвижимости. По данным ТАСС, под арест попали 50 банковских счетов, около 100 млн рублей в различной валюте (в том числе 46 173 358 рублей, $292 650, 123 юань, 5 цзяо).

Также арестованы коллекционные монеты номиналом 10 рублей (7 штук), монеты Георгий Победоносец (80 штук), монеты в индивидуальных футлярах (12 штук), монеты номиналом (2 рубля), монеты номиналом (1 рубль). В числе арестованных активов Блиновских оказался 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

В рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Савеловский суд Москвы наложил арест на их деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП „Чекалин Артем Александрович“ в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — заявляли в суде в мае 2023 года, добавив, что аналогичное решение инстанция вынесла в отношении ИП супруги Чекалина.

Подробнее о том, что арестовывалось у Блиновской и Лерчек, — в инфографике NEWS.ru.