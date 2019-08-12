https://static.news.ru/photo/db92f9ea-bd2c-11e9-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности приняли в Минпросвещения. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

У учащегося, который решил получить среднее профессиональное образование после девятого класса, останется право сдавать ЕГЭ, оно, по словам министра, законодательно закреплено, передаёт « Российская газета ».

«Другой вопрос — нужен ли этот экзамен выпускникам учреждений среднего профессионального образования как обязательный <...> мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно», — пояснила Ольга Васильева.

Как писал News.ru, в будущем студентов российских вузов будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта. Сервис для выявления учащихся с плохой успеваемостью появится в 2021 году.