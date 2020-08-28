Вузы снизили цены на обучение после возмущения Путина

https://static.news.ru/photo/5a92f75a-e936-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что вузы, которые президент Владимир Путин упомянул, говоря о росте цен на обучение, снизили расценки.

По его словам, ведомство попросило учебные заведения внимательно и взвешенно рассмотреть случай каждого студента, попавшего в трудное положение и столкнувшегося со сложностями при оплате образования, передаёт РИА Новости. Вузы должны использовать разные возможности , в том числе помощь в продолжении получения образования за счёт средств учебного заведения или целевого капитала.

Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, в течение весны-лета мы мониторили ситуацию и взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации. Во второй половине августа был проведен дополнительный мониторинг совместно с Общероссийским народным фронтом. На сегодняшний день проверены все вузы. Те, кто назывался в качестве примера на совещании с президентом, также скорректировали цены, — сказал он.

26 августа Фальков доложил президенту Владимиру Путину, что большинство высших учебных заведений страны сохранили цену на образование на уровне 2019 года. Глава государства напомнил министру, что тот обещал не допускать повышения стоимости, однако некоторые учебные заведения объявили о росте цен. Как писал NEWS.ru, он сказал, что цены повысили Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный педагогический университет и Псковский, Севастопольский филиал Плехановского университета.