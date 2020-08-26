Большинство российских вузов сохранили цену на обучение

https://static.news.ru/photo/2035d598-e7a9-11ea-9556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину, что большинство высших учебных заведений страны сохранили цену на образование на уровне 2019 года.

Глава государства напомнил министру, что тот обещал не допускать повышения стоимости, однако некоторые учебные заведения объявили о росте цен, передаёт РИА Новости.

Валерий Николаевич, на совещании 21 мая этого года вы говорили о недопустимости пересмотра стоимости обучения, но смотрите, что я вижу: Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-западный государственный педагогический университет, Псковский, Севастопольский филиал Плехановского университета. Как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения, как это происходит? — спросил Путин.

Фальков ответил, что его министерство совместно с Общероссийским народным фронтом при подготовке к новому учебному году проанализировало ситуацию в каждом вузе.

Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года, однако некоторые, как вы справедливо отметили, всё-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры, — сказал он.

В настоящий момент цены уже скорректировали до уровня 2019 года. Министерство продолжит следить за ситуацией.

Как писал NEWS.ru, Путин в свою очередь предложил правительству изучить возможность помощи вузам для компенсации затрат, которые они не дополучат, не повысив стоимость обучения.