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Путин поручил правительству изучить возможность финансовой помощи вузам

17:17, 26 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил правительству изучить возможность помощи вузам для компенсации затрат, которые они не дополучат, не повысив стоимость обучения.

Я хочу обратиться сейчас и к Михаил Владимировичу (Мишустину). Я исхожу их того, что в вузах тоже непростая ситуация финансовая. Деньги-то небольшие, — сказал Путин.

Он поручил премьеру ещё раз проанализировать ситуацию.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, вузы, планировавшие поднять цены на обучение в 2020 году, скорректировали их до прошлогоднего уровня.

По его словам, к новому учебному году ведомство проанализировала ситуацию по каждому вузу, что дало возможность увидеть ситуацию в целом.

Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года, однако некоторые, как вы справедливо отметили, всё-таки допустили отступление от данной рекомендации, — сказал он в ходе совещания кабмина с главой государства.

Фальков отметил, что с руководством каждого такого учреждения проведена работа и приняты соответствующие меры, направленные на корректировку цен. Он добавил, что Минобрнауки продолжит совместно с Общероссийским народным фронтом следить за ситуацией.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями сообщил, что ставка по образовательным кредитам в России будет снижена.

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