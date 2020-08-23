Образовательные кредиты в России будут выдавать под 3% годовых

https://static.news.ru/photo/498ba7f0-e5ed-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по образовательным кредитам в России будет снижена. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Сейчас банки предлагают деньги на обучение под 8% и выше на 5–10 лет.

Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, — цитирует Мишустина ТАСС.

Председатель кабмина также отметил, что срок погашения займов увеличен до 15 лет.

Проработать вопрос снижения ставки по кредитам на обучение в вузах с 8% до 3%, как писал NEWS.ru, в конце мая поручил президент Владимир Путин.