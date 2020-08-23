Образовательные кредиты в России будут выдавать под 3% годовых

Ставка по образовательным кредитам в России будет снижена. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Сейчас банки предлагают деньги на обучение под 8% и выше на 5–10 лет.
Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, —
цитируетМишустина ТАСС.
Председатель кабмина также отметил, что срок погашения займов увеличен до 15 лет.
Проработать вопрос снижения ставки по кредитам на обучение в вузах с 8% до 3%, как писал NEWS.ru, в конце мая поручил президент Владимир Путин.
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