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Финансы

Образовательные кредиты в России будут выдавать под 3% годовых

12:19, 24 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по образовательным кредитам в России будет снижена. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Сейчас банки предлагают деньги на обучение под 8% и выше на 5–10 лет.

Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, — цитирует Мишустина ТАСС.

Председатель кабмина также отметил, что срок погашения займов увеличен до 15 лет.

Проработать вопрос снижения ставки по кредитам на обучение в вузах с 8% до 3%, как писал NEWS.ru, в конце мая поручил президент Владимир Путин.

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