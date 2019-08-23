https://static.news.ru/photo/96c5af40-c5b7-11e9-92b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Второй за день борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку. Оба инцидента завершились благополучно.

Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой, — пояснил «Интерфаксу» гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Между тем информированный источник сообщил агентству, что причиной экстренной посадки самолета стал перегрев двигателя.

Ранее в Сочи не без проблем сел ещё один уральский лайнер — Airbus А320, прилетевший из Тель-Авива. В аэропорту сообщили, что посадка прошла благополучно, но разрушилась пневматика левого основного колеса.

Между тем, самолёт совершивший экстренную посадку на кукурузном поле под Жуковским, также принадлежит «Уральским авиалиниям». ЧП произошло сразу же после вылета из аэропорта из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На его борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 человек, 19 из которых — дети, обратились за медицинской помощью. Госпитализирована была одна женщина.

Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, писал News.ru.