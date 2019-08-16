https://static.news.ru/photo/59b01f30-c00a-11e9-90b7-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мурзин Фото: АГН «Москва»

Второй пилот авиалайнера А321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.

О госпитализации пилота рассказал коммерческий директор компании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. Он пояснил, что у лётчика диагностированы ушибы груди, и заверил, что с ним всё будет нормально, сообщает РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что командир экипажа А321 Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их в Симферополь. Пилот пожелал всем пострадавшим в результате инцидента скорейшего выздоровления и не бояться летать.