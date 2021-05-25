«Всем рекомендую»: Симоньян призвала россиян привиться от COVID

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Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. Как рассказала главред телеканалу «360» сама она сделала прививку ещё в сентябре и с тех пор пандемии для неё не существует.

Я сделала прививку в сентябре, и с тех пор пандемии и её повестки для меня не существует. Всем рекомендую. Просто сделайте прививку и забудьте о пандемии. Я о ней вспоминаю, когда меня спрашивают, — сказала Симоньян.

Как сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, на сегодня полностью прошли процедуру вакцинации от коронавируса более 10 млн россиян.

Ранее активнее вакцинироваться призвал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться.

По данным на 26 мая, за минувшие сутки в России зафиксировано 8373 новых случая заражения коронавирусом, выписано 9135 пациентов. Число умерших от COVID-19 составило 406 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено свыше пяти миллионов случаев заражения. К настоящему времени выздоровели более 4,6 млн человек. Жертвами инфекции стали 119,6 тысячи заболевших.