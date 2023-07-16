В Москве стартовал второй день VK Fest, все билеты проданы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все билеты для посещения VK Fest в российской столице раскуплены, сообщил в первый день фестиваля директор музыкальных и событийных проектов VK, сооснователь VK Fest Константин Сидорков. Музыкальное мероприятие проходит 15–16 июля в парке Горького.

Для посетителей фестиваля подготовлены встречи с десятками блогеров, познавательные лекции, сотни активностей, мастер-классов и развлечений для всех возрастных групп. Для москвичей и гостей столица также открыты локации: «Технологии», «Творчество», «Семья», «Видеоигры», «Спорт», «Развлечения» и «Косплей».

Музыканты выступают на трех сценах: Синей, Белой и Фиолетовой. На Синей зрители услышат новинки и хиты от Басты, Насти Ивлеевой, Тимати, Алсу, JONY, Филиппа Киркорова и 70 других знаменитостей. На Белой сцене выступят Markul, Boulevard Depo, INSTASAMKA, LOVV66, «тринадцать карат», HELLA HILLZ и другие, а на Фиолетовой — КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, «маяк», Наша Таня, Тима Акимов и ряд других известных исполнителей.

VK Fest в 2023 году состоялся в пяти городах России. Первый фестиваль прошел 17 июня во Владивостоке, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сочи — 8 июля. Пятым городом стала Москва.

Ранее стало известно, что участниками VK Fest станут Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, KARA KROSS, коллектив КЛИККЛАК, Милана Хаметова, Yan Dilan и многие другие инфлюенсеры. Зрителей фестиваля ждут юмористические шоу, автограф-сессии, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков.