Стал известен состав участников VK Fest В летнем VK Fest в пяти городах России примут участие Ивлеева, Шастун и еще более 50 блогеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VK Fest, который состоится этим летом в пяти городах России, станет площадкой для более чем 50 участников, среди которых — Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, KARA KROSS, коллектив КЛИККЛАК, Милана Хаметова, Yan Dilan и многие другие инфлюенсеры. Зрителей фестиваля ждут юмористические шоу, автограф-сессии, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков. Гости VK Fest смогут пообщаться с любимыми блогерами, вместе принять участие в забавных челленджах и играх, а самые активные — выступить рядом с кумирами.

Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и Владивостоке. В каждом городе помимо выступлений и автограф-сессий зрителей ждет множество активностей: вместе со звездами гости попробуют себя в роли лидеров мнений и покажут свои таланты, а также увидят кумиров в необычных ситуациях и узнают их секреты в игре «Я никогда не».

В московском парке Горького встретиться с интернет-героями можно будет в специальной зоне «Блогеры». Участниками фестиваля там станут Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, объединение КЛИККЛАК, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Karna.val, Анастасия Ивлеева, Роман Каграманов и многие другие.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга радовать гостей VK Fest будут MILANA STAR, GAVRILINA, veydi_rush, Настя Рыжик, Настя Кош, Настя BAD BARBIE и другие популярные блогеры.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса в Сочи перед зрителями выступит Дмитрий Масленников, а на набережной Цесаревича во Владивостоке и в новосибирском парке «Арена» к нему присоединится KARA KROSS.

Как обещают организаторы, список блогеров на VK Fest 2023 будет пополняться.

Ранее стало известно, что участники фестиваля VK Fest смогут поддержать благотворительные организации в городах, где проводятся мероприятия, купив «Добрые билеты». Такой билет дороже обычного на 100 рублей, с его покупки часть денег будет переводиться в фонды, а VK Fest удвоит вклад гостей.