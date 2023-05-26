Гости VK Fest смогут помочь благотворительным фондам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году участники фестиваля VK Fest, организованного социальной сетью «ВКонтакте», смогут поддержать благотворительные организации в городах, где проводятся мероприятия, купив «Добрые билеты». Такой билет дороже обычного на 100 рублей, с его покупки часть денег будет переводиться в фонды, а VK Fest удвоит вклад гостей. Во Владивостоке можно будет поддержать фонд помощи бездомным животным «Умка», в Сочи деньги будут перечислены центру спасения дельфинов «Дельфа», в Новосибирске — фонду помощи детям и семьям в трудной ситуации «Солнечный город». Гости в Санкт-Петербурге помогут благотворительным организациям «свет.дети», «Не напрасно» и «Точка опоры», а в Москве — фондам «Собаки, которые любят», «Федерация адаптивного хоккея» и «Второе дыхание».

Фестиваль будет доступен в том числе для людей с ограниченными возможностями. Все площадки, где пройдут мероприятия, адаптированы для гостей на инвалидных колясках. Накануне фестивалей пройдет повторный тест-драйв. Для людей с ограничениями по слуху видеотрансляцию будут переводить на русский жестовый язык Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актёров «Недослов». В трансляции они адаптируют выступления артистов с Синей сцены в Москве и записи выступлений из других городов.

Кроме того, все посетители смогут проверить свое здоровье в специально подготовленных зонах. Во всех городах гостям будет доступно анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, результаты которого оперативно сообщат специалисты фонда «Гуманитарное действие». Фонд помощи «Русфонд» исследует желающих стать донорами костного мозга. В Москве и Санкт-Петербурге фонд борьбы с инсультом «ОРБИ» проведет УЗИ сосудов шеи и расскажет, как правильно измерять давление. В зоне чекапов будут работать кардиологи и неврологи, которые дадут персональные рекомендации.

Ранее стало известно, что на VK Fest в Новосибирске, Владивостоке и Сочи для посетителей организуют общие развлекательные зоны, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. В Москве и Санкт-Петербурге будут организованы отдельные локации.