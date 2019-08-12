https://static.news.ru/photo/c63e0f10-bd0b-11e9-aaef-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Состояние семилетней ингушской девочки, которая попала в больницу после избиения родной тётей, постепенно улучшается. Ребёнок, который недавно перенёс ампутацию предплечья руки, начал ходить и даже бегать. Об этом сообщила пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Всё необходимое для лечения больной в институте есть, — рассказал источник «Интерфакса».
На данный момент с девочкой занимаются лучшие реабилитологи.
Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Ребёнка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Врачи приняли решение об ампутации предплечья правой руки.
Как ранее писал News.ru, жительнице Ингушетии Макке Ганиевой, обвиняемой в жестоком избиении малолетней племянницы Аиши Ажиговой, предъявлено обвинение.