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Ценообразование в сфере продажи лекарственных препаратов в России могут кардинально изменить. В Госдуме предложили ввести на них фиксированную наценку.

Инициатива призвана изменить подход аптек к формированию прибыли. Сейчас она напрямую зависит от того, какие именно препараты предлагают покупателям. Дорогостоящие с высокой наценкой приносят больше всего денег, пишет «Коммерсантъ». Фиксированная...