Врач рассказал, о каких проблемах сигнализирует постоянное вздутие живота Гастроэнтеролог Вялов: частые вздутия сигнализируют о проблемах с кишечником

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Вздутие живота происходит по двум основным причинам — нарушение микрофлоры кишечника и переедание, заявил NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, живот начинает надуваться из-за большого количества газов, а когда вздутие происходит постоянно, это свидетельствует о проблемах с кишечником.

Газов очень много, они двигаются неправильно, надувают живот, или там много микробов, которые вызывают большее вздутие. Кишечник воспаляется, его клетки погибают, там возникают кровоподтеки, язвы, дивертикулы, фолликулы. Из-за этого тоже может быть вздутие, — сказал Вялов.

Врач добавил, что вздутие возможно, если переборщить с едой. Например, избыток бобовых в рационе гарантированно приведет к вздутию даже у здорового человека. Кроме того, есть другие косвенные причины подобного недуга, в частности неправильная работа желчного пузыря или ошибочное выделение ферментов поджелудочной железой.

Нарушается пищеварение и, как результат, в кишечник приходит содержимое, из-за которого возникнет вздутие. Желудок неправильно работает и не переваривает еду, — пояснил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог заявил, что гастрит является очень опасным заболеванием, которое ведет к язве или раку желудка. По его словам, за год в России регистрируется примерно 40 тысяч новых случаев рака желудка, из них более половины — на второй или третьей стадии. Это говорит о том, что люди не обращают внимания на проблему и доходят до врача слишком поздно.