Врачам разрешили лечить пациентов от коронавируса по телефону

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий пациентам с пятницы, 28 января, получать консультацию врача, рецепт на лекарства и открывать больничный по телефону. Такая возможность уже предусмотрена в памятке Минздрава для больных с бессимптомным или лёгким течением ОРВИ или COVID-19, сообщает «Коммерсант».

Указ основан на действующих положениях законодательства о телемедицине и работает, только если за последние семь дней будет выявлено свыше 60 тысяч заболевших. Эта мера вызвана с возросшей в разы нагрузкой на амбулаторную службу, она позволит облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам.

Документ позволяет депздраву установить критерии состояния пациента, при которых медицинская помощь оказывается на дому, а также определяет порядок проведения консультации без проведения очного приёма, включая постановку диагноза, назначение лекарственных препаратов, открытие и закрытие больничного.

По данным оперштаба, на текущей неделе в столице выявлено уже более 84 тысяч новых случаев коронавируса. Только за один день, 27 января, — 26 586 заболевших. При этом 94,5% из них могут проходить лечение амбулаторно.

Чтобы получить консультацию врача по телефону, необходимо заполнить заявку на портале mos.ru, после чего врач сам свяжется с пациентом, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт и автоматически откроет больничный на семь дней.

Введение дистанционных консультаций не исключает возможности обратиться к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без звонка и без записи, записаться на приём к доктору или вызвать его на дом. Закрытие больничного тоже будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента в ходе консультации по телефону. Больничный будет доступен в электронной медкарте и сразу направлен работодателю.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве, вероятно, будет продолжаться ещё в течение двух недель. В настоящее время в столице преобладает штамм «омикрон», но и «дельта» ещё присутствует.