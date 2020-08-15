Врач заявил, что на Ефремове испытывали вакцину от COVID-19 до ДТП

https://static.news.ru/photo/87678646-deba-11ea-a333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Михаила Ефремова Борис Круглый заявил, что актёр незадолго до ДТП был добровольцем по испытанию вакцины от коронавируса. Доктор пояснил, что испытывали вакцину на Ефремове ещё весной.

Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую, — цитирует Круглого «МК».

Показанием к применению Ефремовым нового препарата стали его проблемы с дыхательной системой. Лекарство же, изобретённое Круглым, представляет собой противовирусную смесь для ингаляций. Приём нового препарата актёр «пережил нормально» и без страха посещал различные заведения.

Актёр обвиняется в смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июля. Экспертиза показала, что Ефремов в момент совершения аварии был пьян, позже у него в крови обнаружили следы наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наркотики были обнаружены в крови актёра Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы по причине того, что артист принимает снотворные препараты, заявил врач семьи Ефремовых Борис Круглый. По его словам, Ефремов не является тяжёлым пьяницей.