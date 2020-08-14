Стала известна новая версия появления наркотиков в крови Ефремова

https://static.news.ru/photo/3685200a-de6d-11ea-988b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наркотики были обнаружены в крови актёра Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы по причине того, что артист принимает снотворные препараты, заявил врач семьи Ефремовых Борис Круглый.

По его словам, Ефремов не является тяжёлым пьяницей. Напротив, он «достаточно продуктивный человек», который много работает.

Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьёзных наркотиков не принимал — поверьте мне, — заявил Круглый в интервью «МК».

Врач также добавил, что Ефремов мог работать и не употреблять алкоголь в течение 8–9 месяцев.

Актёр был госпитализирован 11 августа, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу о смертельном ДТП. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев не знает, где сейчас находится его подзащитный. Кроме того, юристу неизвестно, выписан ли артист из Боткинской больницы в Москве.