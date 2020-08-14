Адвокат Ефремова не знает, где находится артист

https://static.news.ru/photo/120d8234-de46-11ea-80a5-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат советского и российского актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев не знает, где сейчас находится его подзащитный. Кроме того, юристу неизвестно, выписан ли артист из Боткинской больницы в Москве.

Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он, — цитирует представителя Ефремова агентство ТАСС.

В самом лечебном учреждении ответили на запрос Пресненского суда о состоянии госпитализированного Ефремова. Как сообщили медики, здоровье актёра пока не позволяет ему участвовать в судебном заседании.

Актёр был госпитализирован 11 августа, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети опубликована копия допроса актёра Михаила Ефремова, в котором он признаёт свою вину. Документ датирован 17 июня и имеет подпись защитника артиста Эльмана Пашаева. Судя по записям, Ефремов признал, что устроил ДТП, которое закончилось смертью человека.

По его словам, он раскаивается в содеянном и обязуется впредь подобного не совершать. Также отмечается, что актёр желает загладить вред, причинённый потерпевшим.