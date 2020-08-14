В СМИ появился протокол допроса с признанием вины Ефремова

https://static.news.ru/photo/d4c07796-de28-11ea-b073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети опубликована копия допроса актёра Михаила Ефремова, в котором он признаёт свою вину.

Документ датирован 17 июня и имеет подпись защитника артиста Эльмана Пашаева. Судя по записям, Ефремов признал, что устроил ДТП, которое закончилось смертью человека. По его словам, он раскаивается в содеянном и обязуется впредь подобного не совершать. Также отмечается, что актёр желает загладить вред, причинённый потерпевшим.

Как сообщает телеканал «360», адвокат подлинность протокола подтверждать не стал.

Человек в больнице находится, как может признать свою вину? — сказал он.

Ранее на суде 5 августа Михаил Ефремов утверждал, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит момента аварии.

Накануне в Боткинской больнице сообщили, что состояние здоровья актёра пока не позволяет ему участвовать в судебном заседании. При этом его диагноз не называется. По некоторым данным, у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, развился на фоне алкоголизма. Угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актёра Эльман Пашаев продолжает доказывать, что у его подзащитного был диагностирован инсульт.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». По словам Пашаева, в настоящее время состояние Ефремова оценивается медиками как средней тяжести, писал NEWS.ru.