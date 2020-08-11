Ефремова доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/6d44c62c-dbcf-11ea-8696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице в Москве. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Об этом журналистам РИА Новости рассказали в больнице.

Состояние пациента тяжёлое. Он в реанимации по-прежнему, — подчеркнул собеседник журналистов.

11 августа должен был состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП с его участием. Однако до начала заседания в суд вызвали скорую помощь, врачи которой приняли решение о госпитализации артиста. Допрос перенесли на 10:00 12 августа.

10 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По информации СМИ, ещё 10 августа близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист отказался от госпитализации. Другие СМИ сообщали, что у артиста диагностировали инсульт, который произошёл из-за футбольного матча московской команды «Спартак» и «Сочи».

Как писал NEWS.ru, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.