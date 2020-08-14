В Боткинской больнице рассказали о состоянии Ефремова

https://static.news.ru/photo/cc203328-de1f-11ea-9364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боткинская больница ответила на запрос Пресненского суда на вопрос о состоянии госпитализированного Михаила Ефремова. Как сообщили медики, здоровье актёра пока не позволяет ему участвовать в судебном заседании.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. При этом его диагноз не называется.

По данным источник издания, у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, развился на фоне алкоголизма. Угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актёра Эльман Пашаев продолжает настаивать, что у актёра был диагностирован инсульт. Защитник Ефремова утверждает, что тот не страдает алкоголизмом. Выпивал ли артист, когда находился под домашним арестом, ему неизвестно.

Актёр был госпитализирован 11 августа, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей, писал NEWS.ru.