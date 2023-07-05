Врач рассказала, в каком возрасте женщине следует рожать первого ребенка Врач Левадная посоветовала рожать первого ребенка в возрасте 20-30 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первого ребенка лучше всего рожать в возрасте 20-30 лет, рассказала NEWS.ru неонатолог, педиатр Анна Левадная. По ее словам, в этот период фертильность максимально высока. Врач добавила, что с каждым месяцем после 30 снижаются шансы забеременеть, поскольку уменьшается запас яйцеклеток и их качество.

Есть возраст, когда фертильность максимально высока: это от 20 до 30 лет. С возрастом риск неудачной беременности увеличивается, примерно после 35 лет. С каждым месяцем после 30 лет снижаются шансы забеременеть. Это происходит из-за снижения запаса яйцеклеток и ухудшения их «качества» и как следствие — большее количество выкидышей у женщин более старшего возраста, — рассказала Левадная.

В этой связи роженицам в возрасте 35 лет и старше рекомендуют проходить расширенное обследование, чтобы выявить генетические отклонения у ребенка, объяснила врач. При этом она подчеркнула, что это не говорит, что шансы забеременеть и спокойно родить равны нулю.

Шансы на успешную беременность снижаются, но все равно не равны нулю вплоть до примерно 45 лет. Современные технологии позволяют увеличить шансы на успешную беременность в старшем возрасте, например, доступна заморозка яйцеклеток или эмбрионов. В любом случае стоит заранее позаботиться о своем репродуктивном здоровье и вовремя обратиться к грамотному врачу, если вы планируете позднюю беременность, — рассказала Левадная.

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