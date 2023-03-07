Малышева раскрыла секрет молодости Малышева: брокколи, масло зародышей пшеницы и соевые бобы помогут сохранить женское здоровье

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Масло зародышей пшеницы, брокколи и соевые бобы помогут сохранить женское здоровье и красоту, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, эти продукты содержат эстроген, витамин Е и сульфорафан.

Первый продукт для женщин — соевые бобы. Второй продукт для женщин — масло зародышей пшеницы. И третий продукт <...> — брокколи, — сказала Малышева.

По словам телеведущей, соевые бобы помогут поддержать плотность костей после менопаузы, так как восполнят снизившийся уровень эстрогена. Масло зародышей пшеницы станет источником витамина Е, который предотвращает фотостарение, а брокколи богата сульфорафаном, борющимся с развитием раковых клеток, в том числе в груди. В этом овоще содержится 4,8 суточной нормы полезного вещества.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Орехова посоветовала женщинам в период климакса обратить внимание на растительные экстракты, например экстракты шалфея и ревеня сибирского, так как они обладают действием, схожим с эстрогеном. По ее словам, эти продукты также могут заменить гормональные препараты при наличии противопоказаний.