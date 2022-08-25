Врач перечислила самые опасные симптомы при смоге Врач Лебедева: опасными симптомами при смоге являются появление кашля и одышки

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При смоге необходимо обратить внимание на появление таких симптомов, как одышка, утомляемость, наличие сильного кашля с мокротой или без, так как они могут сигнализировать об опасных последствиях для здоровья, предупредила кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Марина Лебедева. В беседе с Lenta.ru она отметила, что бывает сложно отличить инфекционное заболевание от последствий смога, поэтому нужно обращаться к специалисту.

Важно вовремя отметить, что привычная ранее физическая нагрузка стала вызывать одышку, утомляемость. Может быть несколько проявлений сразу: кашель, одышка, слабость, жажда, ощущение сухости во рту, зуд в глазах, отеки ног — это, как правило, обострение сочетанных заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, — пояснила специалист.

Чтобы пережить неблагоприятный период без последствий для здоровья, Лебедева посоветовала использовать увлажнители воздуха в помещениях (оптимальный уровень влажности должен быть от 45% до 60%), проводить влажную уборку и минимизировать время пребывания на улице, если это возможно. Кроме того, стоит пить больше жидкости, а людям, страдающим от аллергии или заболеваний дыхательных путей, не забывать принимать назначенные лекарства.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что дымка и запах гари, возникшие в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, не представляют опасности для здоровья горожан. Специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. За все время наблюдения превышения гигиенических нормативов фиксировались лишь единожды.