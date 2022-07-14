Врач объяснил, какие анализы нужно сдавать каждый год Доктор Бергман назвал анализы, которые нужно сдавать каждый год

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, какие медицинские анализы нужно сдавать минимум раз в год с целью обнаружения скрытых заболеваний. По его словам, помимо стандартного взятия крови в медучреждении человеку нужно сдать анализы на гепатиты, общий анализ мочи, а также сделать флюорографию и электрокардиограмму.

Как утверждает Бергман, исследование мочи поможет распознать заболевания почек, а также различные метаболические нарушения. Также следует отдельно сдать анализы на гепатиты, поскольку они могут себя не проявлять в течение долгого времени.

Исследование помогает проверить состояние почек. Но также оно помогает выявить системные заболевания — гепатит, диабет и другие болезни обмена веществ, — отмечает он.

Также специалист подчеркивает, что многие сердечные и дыхательные болезни на ранней стадии могут протекать скрыто — в связи с этим он советует делать на регулярной основе ЭКГ и флюорографию.

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