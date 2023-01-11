Врач объяснил, как вовремя распознать пневмонию Врач Тимаков: вовремя распознать пневмонию можно по появлению одышки и температурным реакциям

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Чтобы вовремя распознать пневмонию, важно следить за глубиной и частотой кашля, рассказал НСН инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в случае появления одышки, утомляемости и температурных реакций следует обязательно сделать рентген. Врач предупредил, что пропущенная пневмония может привести к изменению структуры легочной ткани, а также сепсису, который лечится крайне тяжело и может закончиться потерей части легкого.

Нужно следить за глубиной и частотой кашля, за одышкой. Если появляются длительные температурные реакции — одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию. При вирусной длительной пневмонии может быть изменение структуры легочных тканей — фиброз, гнойная пневмония может привести к сепсису, тяжелейшее лечение с реанимационным исходом и потерей части легкого, — отметил Тимаков.

Инфекционист добавил, что на риск возникновения пневмонии могут влиять такие факторы, как возраст, вредные привычки, недосып, хроническая усталость и сниженный иммунитет. Также врач отметил, что у людей с хроническими заболеваниями легких вероятность заболеть воспалением легких также выше.

Ранее левостороннюю пневмонию и сепсис диагностировали у фигуриста Романа Костомарова. На данный момент он находится в реанимации, а его состояние остается стабильно тяжелым.