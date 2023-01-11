Стали известны подробности о состоянии фигуриста Костомарова Состояние фигуриста Костомарова стабильно тяжелое

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым, сообщает Telegram-канал «112». У олимпийского чемпиона диагностировали левостороннюю пневмонию и сепсис, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

По информации СМИ, тест на коронавирус показалотрицательный результат.

Вечером 9 января фигурист резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди. 10 января, по сведениям «112», спортсмена поместили в одну из больниц Москвы с диагнозом «бронхопневмония». Его состояние оценивалось медиками как стабильное.

Позже отец Костомарова рассказал, что спортсмена переводят на лечение в Коммунарку с подозрением на коронавирус.Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмен экстренно переведен в спецклинику.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России.