Mash: cостояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Telegram-канал Mash сообщает, что состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось. По его сведениям, спортсмен подключен не только к ИВЛ, но и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

У него диагностированы прогрессирующая пневмония, системный воспалительный процесс (сепсис) и интоксикация организма, — говорится в сообщении.

По сведениям канала, спортсмен экстренно переведен в спецклинику. В его транспортировке помогали специалисты.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что вечером 9 января фигурист резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди. 10 января, по сведениям канала, спортсмена поместили в одну из больниц Москвы с диагнозом «бронхопневмония». Его состояние оценивалось медиками как стабильное.

Позже отец Костомарова сообщил, что спортсмена переводят на лечение в Коммунарку с подозрением на коронавирус, хотя ранее ковид-тест показал отрицательный результат.