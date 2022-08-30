Врач назвал подходящую для профилактики атеросклероза диету Врач Гайфутдинов назвал подходящую для профилактики атеросклероза диету

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Нормализация образа жизни и правильная диета снижают риск развития атеросклероза, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. По его словам, для профилактики заболевания подойдет средиземноморская диета, широко известная как один из вариантов здорового питания.

Малоподвижный образ жизни, нарушение питания, злоупотребление фастфудом, когда упор делается на продуктах, богатых животным холестерином, — все это может вызвать атеросклероз. В средиземноморской диете упор делается на растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу и морепродукты, небольшое количество вина, но некоторые считают, что это помогает, другие — наоборот, — отметил Гайфутдинов.

Для нормализации образа жизни врач также посоветовал ходить больше 30 минут в день и стараться всегда мыслить позитивно.

Ранее диетолог Гинзбург назвал жирно-сладкие продукты самыми опасными для сердца. К таким продуктам специалист относит мороженое типа пломбир, торты, выпечку, конфеты и шоколад. В них содержится не только сахар, но и трансжиры. По словам диетолога, продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров повышают риск развития и осложнения атеросклероза.