«Смерть для сердца»: диетолог о наиболее опасных для здоровья продуктах Диетолог Гинзбург назвал жирно-сладкие продукты самыми опасными для сердца

Фото: shutterstock

Сладкие и жирные продукты негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам эксперта, продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров повышают риск развития и осложнения атеросклероза. При этом наибольшую опасность для сердца представляют одновременное сочетание жира и сахара в одном блюде.

Это просто ужас, ядерная война и смерть для сердца, — заявил врач.

К таким продуктам специалист относит мороженое типа пломбир, торты, выпечку, конфеты и плохой шоколад. В них содержится не только сахар, но и трансжиры, предупреждает диетолог.

Сахар стимулирует воспаление сосудистой стенки и высокий уровень инсулина в крови, рассказал Гинзбург. По его словам, чрезмерное употребление сладкого опасно такими заболеваниями, как сахарный диабет, атеросклероз и гипертония.

Трансжиры стимулируют развитие атеросклероза, <...> резко повышают вероятность осложнений атеросклероза: тромбоз магистральных артерий, например коронарных артерий с развитием инфаркта, или тромбоз артерий с последующим развитием инсульта, — предостерег врач.

Гинзбург ранее рассказал, что употребление алкоголя способно вызвать инфаркт у пожилых людей. Он пояснил, что спиртное ускоряет работу сердца, а также повышает его потребность в кислороде. Вторыми по опасности для людей преклонного возраста являются сахаросодержащие напитки.