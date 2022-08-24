Врач назвал напиток, способный вызвать инфаркт у пожилых Врач-диетолог Гинзбург: употребление алкоголя повышает риск инфаркта у пожилых

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Употребление алкогольных напитков повышает риск инфаркта у пожилых людей, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург. Он пояснил, что спиртное ускоряет работу сердца, а также повышает его потребность в кислороде. Вторыми по опасности для людей преклонного возраста являются сахоросодержащие напитки, рассказал он в беседе с «Москвой 24».

А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта, — отметил Гинзбург.

Он рекомендовал заменить алкоголь и сладкие напитки на зеленый чай или ягодный морс, так как их употребление способствует замедлению процессов старения.

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский ранее рассказал, что такие привычки, как курение, чрезмерное употребление алкоголя и кофе, а также переедание и недосып убивают сердечно-сосудистую систему. Особенно подвержены болезням сердца любители пива, поскольку это увлечение приводит к сердечной недостаточности.

В свою очередь психиатр-нарколог Марина Калюжная заявила, что пять промилле алкоголя способны вызвать остановку сердца и мгновенную смерть. Эксперт пояснила, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма, но она посоветовала не испытывать свою стойкость.