ВОЗ: Россия представит все документы по «Спутнику V» до конца месяца

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Россия передала Всемирной организации здравоохранения большую часть информации по вакцине «Спутник V», весь пакет документов ожидается до конца января, заявили в пресс-службе штаб-квартиры ВОЗ, передаёт РИА Новости. Там отметили, что заявитель должен предоставить подтверждения устранения недочётов.

Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января, — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что заявителю в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) надлежит предоставить в ВОЗ подтверждения того, что недочёты, отмеченные экспертами, были устранены. После этого заявителю сообщат решение о необходимости проверки на месте.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что РФПИ предоставил в организации всю необходимую документацию по российской вакцине.