ВОЗ не исключила риска повторного заражения COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ответила на вопрос о риске повторного заражения коронавирусом. По её словам, однозначного мнения на тот счёт пока нет. В настоящее время уместно говорить только о резистентности к вирусу.

Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше, — приводит её слова РИА Новости.

По данным ВОЗ, в организме переболевших вырабатывается достаточно антител для того, чтобы справиться с вирусом при его повторном попадании в организм. Однако, по словам Вуйнович, это новый, коварный вирус, и говорить о том, что антитела будут защищать от него всю жизнь, преждевременно.

Ранее NEWS.ru писал, что в России доля выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысила 14%. По данным оперштаба, в стране выздоровел каждый седьмой заболевший коронавирусом. За сутки выписались рекордное число пациентов — 2 805. Всего в стране вылечились и выписаны из больниц 26 608 человек.