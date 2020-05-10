ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/63fba03e-92ca-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в России стабилизируются. Она надеется, что страна вышла на плато по этому показателю.

Она отметила, что в настоящий момент в РФ самые низкие показатели смертности среди 10 стран с высокой заболеваемостью.

Это означает, что в будущем умрёт больше людей, — подчеркнула она.

Вуйнович добавила, что московский мэр Сергей Собянин принял разумное решение о продлении карантинных мер и возобновил стройки и работу промышленных предприятий. Она порекомендовала властям России внимательно наблюдать за возможными новыми вспышками вируса, чтобы вводить точечные меры, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина. Без них можно будет находиться только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.