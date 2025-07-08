Восточный салат с телятиной и баклажанами! Обалденная вкуснятина за полчаса

Салат из телятины с баклажанами по-азиатски — взрыв вкуса за 15 минут! Этот рецепт стал моим фаворитом, когда нужно быстро приготовить что-то необычное. Нежное мясо, овощи с хрустом и насыщенный азиатский соус — идеально для будничного ужина с претензией!
Готовим вместе!
Телятину нарежьте тонкими брусочками — так она пропитается соусом и останется сочной. Баклажан, морковь и перец — такими же брусочками для гармонии текстуры.
Смешайте в миске соевый соус, рисовый уксус, рыбный соус, вино, кунжутное масло и сахар. Этот маринад — душа блюда! Залейте им баклажаны и оставьте на 5 минут.
На раскаленной сковороде обжарьте мясо 2 минуты, затем добавьте баклажаны в соусе и морковь. Через 3 минуты — перец и чеснок. Еще 2 минуты — и готово!
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