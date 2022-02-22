Володин рассказал о самочувствии Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что говорил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, госпитализированным в ЦКБ из-за коронавируса. По его словам, которые приводит ТАСС, политик чувствует себя лучше, но остаётся под наблюдением врачей. Спикер выразил надежду на то, что в марте Жириновский вернётся к работе.

Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают, — сказал Володин.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Жириновского остаётся тяжёлым, у него поражено 50–75% лёгких, кроме того, у политика развились двусторонний отит и анемия. При этом, по данным издания, тест на коронавирус у Жириновского отрицательный.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

По словам замглавы фракции Ярослава Нилова, Жириновский уже идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение. О том, что лидер ЛДПР поправляется, сообщил и глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.