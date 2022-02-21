Жириновский получил отрицательный тест на коронавирус

Находящийся на лечении в ЦКБ Москвы лидер ЛДПР Владимир Жириновский сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash. Врачи всё ещё оценивают состояние политика как тяжёлое, поражение лёгких составляет 50-75%. По информации издания, его самочувствие осложнятся двусторонним отитом и анемией.

Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови, — говорится в сообщении.

Жириновский находится в больнице со 2 февраля, у него подтвердился коронавирус, который он скрывал две недели. 15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

По словам замглавы фракции Ярослава Нилова, Жириновский уже идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение.