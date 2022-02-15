Депутат ГД от ЛДПР Леонов рассказал о состоянии Жириновского

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) сообщил, что лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, госпитализированный в московскую больницу из-за коронавируса, продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция партии осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и напомнил, что ни один из анонимных источников пока не дал правдивой информации о здоровье Жириновского, сообщает ТАСС.

Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы, — пояснил Леонов перед заседанием Госдумы.

Он призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию о состоянии здоровья главы ЛДПР.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние Жириновского как стабильно тяжёлое, у него диaгностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Политику пoдают кислород с помощью аппарата высокопотoчной ИВЛ. Однако в ЛДПР заявили, что это слухи.

Представители ЛДПР также обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные о звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения.