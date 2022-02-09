Жириновский две недели скрывал заражение COVID-19

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский скрывал, что заразился коронавирусной инфекцией. Окружающие узнали, что он болен, только через две недели, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минздраве.

Собеседник издания рассказал , что в центральном аппарате ЛДПР сотрудников известили о желании Жириновского поработать удалённо. Якобы в условиях массового заражения «омикроном» он решил уйти на домашний карантин.

Диагноз политика, который сделал восемь прививок от коронавируса, был известен лишь узкому кругу лиц. Издание отмечает, что о заражении знали только личные охранники, помощники и руководитель аппарата. Жириновский скрывал информацию о своём заболевании, поскольку думал, что это посеет ненужные сомнения у людей, которые верят в вакцинацию, добавляет издание.

Сейчас Жириновский помещён в московскую ЦКБ, его состояние врачи называют стабильным.

Ранее стало известно, что возможным преемником Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР может стать заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, заявил политолог Максим Жаров. По словам эксперта, уже давно ходят слухи, что ЛДПР хотят «сделать» под Дмитрия Медведева, так как без Жириновского она мало что из себя представляет.