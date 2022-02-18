В ЛДПР рассказали о течении болезни у Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который на данный момент находится в ЦКБ с коронавирусом, идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов, передаёт РИА Новости. Он также поблагодарил всех сторонников партии, доброжелателей и медицинский персонал за поддержку.

Владимир Вольфович идёт на поправку, но пока ему ещё требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют тёплые слова на его имя, — сказал Нилов.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

В ЛДПР также обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Первый замруководителя центрального аппарата фракции Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные о звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения.

Лидер ЛДПР находится в ЦКБ Москвы с 2 февраля, у него подтвердился коронавирус, который он скрывал две недели.