ЛДПР пожаловалась в полицию на звонки о смерти Жириновского

Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что передал правоохранительным органам данные о всех звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложную информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского, передаёт ТАСС. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку».

Обращение в органы действительно было, потому что была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Потом эта информация пошла по Интернету, — сказал Каргинов на просьбу подтвердить сообщения в СМИ о поступивших членам партии звонках.

По его словам, Жириновский «идёт на поправку», члены партии взаимодействуют с ним, получают задания.

Центральный аппарат ЛДПР также обратился к членам партии и призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и попросили фиксировать подобные сообщения для дальнейшего использования в уголовных делах.

Накануне появилась информация от источника URA.RU, что состояние Жириновского немного улучшилось и близко к стабильному. Сейчас политик дышит через кислородную маску, но угрозы смерти нет.

Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. 11 февраля Минздрав оценил состояние здоровья политика как стабильное.