Зюганов раскрыл подробности о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с 2 февраля находится в ЦКБ Москвы с коронавирусом, идёт на поправку, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции в Госдуме, передаёт РИА Новости. Коммунист выписался из ЦКБ 16 февраля.

Жириновский поправляется, — сказал Зюганов.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Жириновского остаётся тяжёлым, у него поражено 50-75% лёгких, кроме того, у политика развились двусторонний отит и анемия. При этом, по данным издания, тест на коронавирус у Жириновского отрицательный.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

По словам замглавы фракции Ярослава Нилова, Жириновский уже идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение.