Володин организовал опрос о причинах распада СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин организовал первый опрос в своём Telegram-канале. Он решил узнать мнение россиян о причинах развала СССР. Володин назвал распад Советского Союза, произошедший 30 лет назад, трагедией для всего населения страны.

Всё, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось, — отметил он.

Володин предложил такие варианты ответа: предательство партийных элит, слабое руководство страны, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

К настоящему моменту в опросе приняли участие более 31 тысячи пользователей. За ответ «предательство партийных элит» проголосовало большинство (56%), голос за ответ «иностранное вмешательство» отдал 21% пользователей, 11% респондентов выбрали «слабое руководство», 10% — «отсутствие конкуренции во власти».

Ранее Володин сообщил, что намерен организовать работу по изучению комментариев, которые он получил в своём Telegram-канале по теме законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Политик пообещал учесть все конструктивные предложения. Он сообщил, что намерен в дальнейшем по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей.

Бывший глава МИД России Игорь Иванов ранее заявил, что внутренние проблемы в государстве стали основной причиной развала СССР. Они заключались в неправильной политике в области экономики и неграмотных действиях власти. По его словам, незадолго до распада СССР, в середине 80-х годов, проблема появилась в обществе и в управленческой системе страны. Она связана со столкновением двух идеологий — консервативной и обновленческой.