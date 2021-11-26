Володин изучит 600 тысяч комментариев по законопроектам о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен организовать работу по изучению комментариев, которые он получил в своём Telegram-канале по теме законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Число сообщений превысило 613 тысяч. Политик пообещал учесть все конструктивные предложения.

За прошедшие три дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете своё мнение по поводу внесённых правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много, — написал он.

Володин отметил, что будет организована работа по изучению всех конструктивных предложений. Он намерен в дальнейшем по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей.

Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены. Спасибо, что высказали свою позицию, — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил , что правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые вызвали общественный резонанс, направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и различные ведомства. По его словам, в адрес Госдумы и депутатов поступили тысячи сообщений и большое количество комментариев в соцсетях.

В том же посте Володин поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимо ввести QR-коды.

Инициативу о введении QR-кодов одобрили уже ряд регионов. В частности, законопроект поддержали члены парламентов Московской области, Башкирии, Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской, Рязанской, Тюменской областей, Татарстана, Приморского края и других регионов.